Carol Bongiovi ist tot: Jon Bon Jovi trauert um seine Mutter: Werden sie sehr vermissen

1 Jon Bon Jovi hat zum Tod seiner Mutter ein Statement veröffentlicht. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Carol Bongiovi war der größte Fan ihres Sohnes: Sie gründete sogar den offiziellen Fanclub seiner Band, "Backstage with Bon Jovi", und leitete diesen bis 2006. Nun ist sie im Alter von 83 Jahren verstorben, wie der Sänger in einem Statement bestätigte.











Musiker Jon Bon Jovi (62) hat einen privaten Verlust erlitten: Seine Mutter Carol Bongiovi ist tot. Die Gründerin des Fanclubs seiner Band Bon Jovi starb laut US-Medienberichten am 9. Juli im Monmouth Medical Center in Long Branch, New Jersey, im Alter von 83 Jahren - drei Tage vor ihrem 84. Geburtstag. Eine Angabe zur Todesursache wurde nicht gemacht.