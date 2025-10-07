Carmina Burana in Böblingen: Konzertereignis in der Kongresshalle

Mehr als 200 Akteure haben am Sonntag in Böblingen die Carmina Burana auf die Bühne gebracht. Sie ernteten stehende Ovationen.
Schon bevor der erste Ton erklingt, ist bereits der Anblick, der sich dem Publikum im fast komplett ausverkauften Europasaal der Kongresshalle bietet, imposant: Die weite Bühne wird allein durch die Mitglieder des Chores eingenommen, die ihren Platz dort auf höhengestaffelten Podesten gefunden haben. Das Orchester braucht angesichts der großen Besetzung zudem jede Menge Raum davor im Parkett.