Carlo Petrini ist tot: Slow-Food-Gründer im Alter von 76 Jahren gestorben

Mitte der Achtziger hob Carlo Petrini ein Gegenmodell zu Fast Food aus der Taufe. Auch in Deutschland war der „Genussrebell“ beliebt. Jetzt ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.
Es begann mit einem Protest gegen eine McDonald's-Filiale in Rom, daraus wurde ein weltweites Netzwerk für gute Ernährung: Der Gründer der Genussbewegung Slow Food, Carlo Petrini, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Italiener starb am Donnerstagabend nach langer Krankheit in seiner Heimatstadt Bra, einer 30.000-Einwohner-Gemeinde in der norditalienischen Region Piemont, wie die Organisation mitteilte.