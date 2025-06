Carlo Acutis, bekannt als „Influencer Gottes“, wird am 7. September heiliggesprochen. Wie der Vatikan mitteilte, hat Papst Leo XIV. die Aufnahme des 2006 gestorbenen Teenagers in das Verzeichnis der Heiligen verfügt.

Acutis gilt als erster Heiliger der Internet-Generation der Millennials – also jener Menschen, die zwischen 1989 und 1999 geboren wurden. Heute wäre er 33 Jahre alt. Der in London geborene und in Mailand aufgewachsene Jugendliche entwarf Webseiten für seine Kirche und entwickelte eine Online-Datenbank für anerkannte Wunder.

Lesen Sie auch

Innerhalb der katholischen Kirche ist Acutis als „Cyber-Apostel“ bekannt. 2020 wurde er seliggesprochen. Ursprünglich war die Heiligsprechung für Ende April vorgesehen und sollte von Papst Franziskus vorgenommen werden. Nach dessen Tod am Ostermontag wurde der Termin verschoben.

Mit Jeans und Turnschuhen aufgebahrt

Acutis starb mit nur 15 Jahren an Leukämie. In Assisi, einer Hügelstadt in Mittelitalien, ist er in einen gläsernen Sarkophag aufgebahrt – in Jeans, Turnschuhen und mit einem Rosenkranz in den Händen. In der Stadt wird er längst als Heiliger gefeiert – mit Figuren, T-Shirts und Rosenkränzen zum Verkauf. Für seine Heiligsprechung erkannte der Vatikan zwei Wunder an: die Heilung eines Kindes in Brasilien und einer Frau in Costa Rica.

Gemeinsam mit Acutis wird auch Pier Giorgio Frassati heiliggesprochen. Der junge Mann aus Turin setzte sich in den 1920er-Jahren für Arme und Kranke ein; er starb im Alter von 24 Jahren an Kinderlähmung. Papst Franziskus hatte ihn wie Acutis einst zu den Vorbildern für junge Menschen gezählt.