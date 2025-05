Carla Bruni in Cannes: Mit Samtrobe auf den roten Teppich

Carla Bruni hat bei der Premiere von "Der phönizische Meisterstreich" in Cannes für Aufsehen gesorgt. In einem edlen Samtkleid mit gewagtem Beinschlitz lief sie über den roten Teppich.

Frankreichs ehemalige First Lady Carla Bruni (57) zeigt dem Modelnachwuchs noch immer, wo es langgeht. Die 57-Jährige schritt am Sonntag über den roten Teppich des Filmfestivals von Cannes. Zur Premiere des Streifens "Der phönizische Meisterstreich" präsentierte sie eine rote One-Shoulder-Robe aus Samt. Ein hoher Beinschlitz gewährte Einblicke auf Brunis durchtrainierte Beine.

Auf dem roten Teppich der Filmpremiere posierte das ehemalige Model gekonnt für die Fotografen in dem enganliegenden Outfit. Carla Bruni kombinierte ihr Kleid mit dunklen Stilettos und einem silbernen breiten Armreif sowie einer dunklen Clutch. Ihre Haare trug sie offen und mit Mittelscheitel zu leichten Wellen frisiert.

Carla Bruni mischt auch auf dem Laufsteg noch mit

Dass sie noch immer als Topmodel über den Laufsteg stolzieren kann, hatte die 57-Jährige bereits im vergangenen Oktober bewiesen. Damals feierte Carla Bruni, die in den 1990er-Jahren als Model für Designer wie Christian Dior, Chanel und Versace berühmt wurde, ihre Premiere auf dem Laufsteg der legendären Victoria's Secret Fashion Show in New York City.

Dabei hatte die Ehefrau des ehemaligen Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy (70), ihre hauptberufliche Modelkarriere bereits Ende der 1990er Jahre beendet, um sich auf die Musik zu konzentrieren. In den vergangenen Jahren ließ sich Carla Bruni auch nicht mehr allzu oft auf roten Teppichen sehen. Bei der Premiere von "Der phönizische Meisterstreich" in Cannes war sie aber längst nicht der einzige prominente Gast. Auch Kate Winslets (49) Tochter Mia Threapleton (24), "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (50) und ihre Schauspielkollegin Halle Berry (48) waren dort unter anderem zu sehen, um den neuen Film von Wes Anderson (56) mit Benicio del Toro (58) in der Hauptrolle zu feiern. Das Filmfestival an der Côte d'Azur läuft noch bis 24. Mai.