Franz (li.) und Carl Nopper in ihrem Stammlokal am Rotebühlplatz. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Über Carl und Franz Nopper wurde schon viel geschrieben – und vor allem gesprochen. Warum also nicht einmal mit den Stuttgarter "First Sons" reden? Ein Gespräch über Vorurteile, Knigge-Kurse und ihre (inoffiziellen) Spitznamen.









Stuttgart - Mit energischen Schritten kommen die beiden Brüder am Rotebühlplatz an, grüßen freundlich und mit fester Stimme, so wie man es auch von ihrem Vater, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper, kennt. Barbourjacke, selbstbewusstes Lächeln, gutsitzende Haare, Gymnasium, Junge Union, Amthor, habe ich meine Miete rechtzeitig überwiesen? Die Assoziationskette knallt ihre Perlen in voller Geschwindigkeit auf den grauen Betonboden.