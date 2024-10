Carl-Theodor-Jubiläum: Der Kurfürst, der Mannheim liebte – und die Frauen

1 „Ich liebe Carl Theodor“, seufzt Kostümführerin Renata Munk in der Schlosskirche. So erging es schon früher vielen Frauen. Foto: Stadtmarketing Mannheim/Mert Hasan Sezer

Unter Kurfürst Carl Theodor erlebten Mannheim und die Kurpfalz im 18. Jahrhundert eine Blütezeit. Der vor 300 Jahren geborene Landesherr und seine Frau führten überdies ein wildes Liebesleben.











Wenn die Schlossführerin Renata Munk sich in eine polnische Gräfin verwandelt und die Besuchergruppe vor dem Mannheimer Barockschloss erwartet, taucht man ins 18. Jahrhundert ein. Ein Mann hat es Renata in dieser großen Ära der Kurpfalz besonders angetan. Es ist Carl Theodor aus dem Hause Pfalz-Sulzbach (1724–1799). „Ich liebe Carl Theodor“, seufzt die Kostümführerin, obwohl sie im Hier und Jetzt lebt. Damit ist sie nicht allein. So erging es schon früher unzähligen Frauen.