Carl Jakob Haupt ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Der Ex-Mann von Bonnie Strange erlag einem Krebsleiden.

Der Blogger Carl Jakob Haupt, der Ex-Mann von Model Bonnie Strange (32), ist im Alter von nur 34 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Das bestätigte seine neue Frau, das Model Giannina Haupt (25), via Instagram-Post. Ihr Ehemann sei bereits am Karfreitag friedlich in ihren Armen eingeschlafen. Er habe sich nach "Wochen des Kampfes gegen den Krebs" so verabschiedet, wie er sich das gewünscht habe.

Der Wahl-Berliner machte sich vor allem durch seinen Blog "Dandy Diary" einen Namen. Außerdem trat er als Party-Veranstalter und Künstler in Erscheinung. Haupt heiratete das Model Bonnie Strange im Jahr 2013 und wurde somit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die beiden trennten sich jedoch im Jahr 2014 nach nur rund einem Jahr Ehe wieder. Seit 2016 war er mit Giannina zusammen, der er erst im vergangenen Jahr das Jawort gab.