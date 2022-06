1 Die Carl-Benz-Arena (hier bei einer Veranstaltung der Region Stuttgart) wird am Wochenende offenbar nun doch nicht Tagungsort der AfD. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Landesparteitag der AfD soll nun doch nicht am Samstag und Sonntag dieser Woche in der Carl-Benz-Arena im Neckarpark stattfinden, sondern an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt. Das teilte der Arena-Betreiber Sascha Penna am Donnerstag kurz nach 14 Uhr unserer Zeitung mit, nachdem er und die AfD tagelang über die Verlagerung zu einer anderen Veranstaltungsstätte verhandelt hatten. Die AfD bestätigte es ebenfalls. Andreas Mürter, Sprecher des Stuttgarter Kreisvorstands, sagte unserer Zeitung, der Parteitag solle am 16. und 17. Juli auf dem Gelände der Landesmesse in Leinfelden-Echterdingen nachgeholt werden. Der Inhaber der Arena im Neckarpark habe offenbar Druck auf den Betreiber ausgeübt, um den Parteitag zu verhindern.

Die Vorgeschichte: Die Betreibergesellschaft der Arena hatte der AfD zunächst die Veranstaltungsfläche zugesagt, bei einem Ortstermin mit der Polizei im Juni musste Penna aber erkennen, dass die Auswirkungen auf die Arena und das Umfeld viel größer sein würden als er erwartet hatte – und dass am Samstag im Neckarpark auch noch rund 40 000 Fans zum Konzert der Fantastischen Vier unterwegs sein werden.

Polizei wartet noch auf Infos

Mit so vielen Absperrungen rund um die Arena, mit so vielen Einsatzkräften der Polizei zur Gewährleistung der Sicherheit und mit so großem Risiko von Protesten der AfD-Gegner und mit möglichen Eskalationen hatte er zunächst nicht gerechnet. Gegenüber unserer Zeitung begründete er das auch mit den Aussagen, die die AfD beim Anmieten der Räume gemacht habe. Nach dem Ortstermin mit der Polizei schickte Penna der AfD eine Absage. Unserer Zeitung sagte er, er wolle Schaden für die Arena und für ihre Nachbarn unbedingt vermeiden. Die Partei wandte sich ans Landgericht Stuttgart, das ihrem Eilantrag am Montag stattgab. Es entschied, der Arena-Betreiber müsse den Vertrag erfüllen. Daraufhin bemühte sich Penna in Verhandlungen mit der AfD um eine Lösung. Die Polizei konnte die Absage des Parteitags und ihres geplanten Großeinsatzes am Samstag zunächst nicht bestätigen. Man warte noch auf Informationen, erklärte ein Polizeisprecher.