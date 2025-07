Caritasverband: Fast 370.000 Kinder im Südwesten leben in Armut

1 In einem neuen Infoblatt der Initiative „Mach dich stark“ heißt es, dass fast 370.000 Kinder in Armut leben (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

In Baden-Württemberg gibt es fast 370.000 Kinder, die in Armut leben, heißt es in einem neuen Infoblatt der Initiative „Mach dich stark“.











Kein Eis, kein Freibad: In Baden-Württemberg gibt es fast 370.000 Kinder, die in Armut leben. „Das sind mehr als alle Einwohner Mannheims“, heißt es in einem neuen Infoblatt der Initiative „Mach dich stark“. In dem sogenannten „Mythenblatt“ werden weitverbreitete Behauptungen über Kinderarmut auf den Prüfstand gestellt. So existiere etwa die Vorstellung, dass es im reichen Südwesten keine Kinderarmut gibt, teilte der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Mittwoch mit.