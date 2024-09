„Caring for Women Dinner“ der Kering-Foundation: Prominente Gäste beim Wohltätigkeitsdinner in New York

Prominente Gäste beim Wohltätigkeitsdinner in New York

15 Sängerin Katy Perry mit ihrem Ehemann, Schauspieler Orlando Bloom, auf dem roten Teppich des „Caring for Women Dinner“. Foto: imago//Guerin Charles

Am Montag richtete die Kering-Foundation das jährlich stattfindende „Caring for Women Dinner“ aus. Zu Gast waren etliche Stars, darunter Schauspieler, Musiker und Models.











Viele prominente Gäste haben am dritten Wohltätigkeitsdinner „Caring for Women Dinner“ der Kering-Foundation in New York teilgenommen. Am Montagabend (Ortszeit) zeigten sich bekannte Stars auf dem roten Teppich, darunter Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom, Designerin Donatella Versace und Schauspielerin Naomi Watts.