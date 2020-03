Mit über 80 noch in eigener Wohnung – dank Alltagshelferin

3 Frau Thomsen (88) ist immer noch sehr aktiv – trotz Schlaganfall! Foto: Careship

Mit 87 Jahren noch mal umziehen in eine neue Wohnung – und das nach einem Schlaganfall: Frau Thomsen wagt einen Neuanfang. Das funktioniert, weil es Inge gibt: Die Alltagshelferin steht Frau Thomsen zur Seite, wenn sie etwas Unterstützung braucht.

Andere Menschen packen in diesem Alter ihre Sachen nur noch zusammen, um ins Seniorenheim umzusiedeln. Aber nicht Frau Thomsen: Vor gut einem Jahr, mit 87 Jahren, zog sie noch einmal in eine neue Wohnung. Sie wollte zurück in ihre alte Gegend, nach Hamburg-Volksdorf, wo sie alles und jeden kennt und wo noch immer ihre fünf Geschwister wohnen.

„Ich will den Kontakt zum Leben nicht verlieren“, sagt die heute 88-Jährige. Ihre eiserne Regel: Mindestens einmal täglich das Haus verlassen und unter Leute gehen. Die gelernte Grafikerin geht einkaufen, sie besucht ihre Geschwister und regelmäßig Klassikkonzerte in der Elbphilharmonie. Von ihrem Alter lässt sie sich nicht diktieren, wie sie zu leben hat.

„Furchtbar, wie schnell ich vergesse“ – aber sie lässt sich Mut nicht nehmen

Das war nicht immer selbstverständlich für Frau Thomsen: Vor vier Jahren erlitt sie einen Schlaganfall, seitdem hat sie manchmal Probleme mit der Feinmotorik und dem Gedächtnis. „Es ist furchtbar, wie schnell ich vergesse“, sagt sie. Aber auch davon lässt sie sich nicht den Mut nehmen: Sie will so lange wie möglich ein aktives Leben führen – und in ihrer Wohnung bleiben.

Ihre beiden Söhne unterstützen sie dabei. Aber seit dem Schlaganfall war klar: So ganz ohne Hilfe geht es nicht mehr. Doch die beiden wohnen zu weit weg, um öfter nach dem Rechten zu sehen. Die Lösung: eine Alltagshelferin, vermittelt von der Plattform Careship.

Und dann kam Inge. Frau Thomsens Söhne waren extra angereist, um die Alltagshelferin kennenzulernen. Wenn es nicht gepasst hätte zwischen Inge und ihrer Mutter, hätten sie ohne weiteres zu einer anderen Alltagshelferin oder einem anderen Alltagshelfer wechseln können. Aber das war nicht nötig: Die Chemie stimmte, das merkten alle schnell.

Inge war beeindruckt davon, wie selbstständig Frau Thomsen ihren Alltag meistert. Und Frau Thomsen findet den Gedanken beruhigend, „dass jemand kommt, wenn ich alleine nicht klarkomme“. Derzeit klingelt Inge zwei Mal in der Woche: Die Frauen trinken Kaffee, unterhalten sich und gehen die Post durch. Oft ergeben sich dabei schon die Aufträge, die Inge für Frau Thomsen übernimmt: kleine Erledigungen und Besorgungen zumeist. Inge schaut, ob noch genug im Kühlschrank ist, sie reinigt Küche und Bad, bringt den Müll runter.

Frau Thomsen gießt weiter selbst ihre Blumen, erledigt ihre Einkäufe, trifft Menschen. Wahrscheinlich ist es ihre Lust am Leben, die ihr hilft, weiter so aktiv zu sein. Und das Wissen, dass da jemand ist, wenn sie doch einmal Hilfe braucht.

