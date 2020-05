3 Der Stuttgarter Markus Schmidt arbeitet im Nebenjob als Alltagshelfer für Careship. Foto: privat

Was tun, wenn man zur Risikogruppe für das Corona-Virus gehört, aber dennoch einkaufen muss? Die Riekers setzen auf einen kontaktlosen Einkaufsservice von Careship – Plausch aus sicherer Distanz inklusive.

Anfangs gingen Petra und Roland Rieker aus Freiberg am Neckar noch selbst in den Supermarkt – obwohl beide wegen Vorerkrankungen als Risikopatienten für das Corona-Virus gelten. „Aber nicht alle halten genug Abstand“, berichtet Petra Rieker. „Das Risiko war uns zu hoch.“

Die Lösung: Seit einigen Wochen bringt der Stuttgarter Markus Schmidt dem Ehepaar die Einkäufe. Schmidt, 62, selbstständiger Unternehmer aus Stuttgart, arbeitet im Nebenjob als Alltagshelfer für Careship. Das Unternehmen vermittelt Alltagshelfer an Senioren und pflegebedürftige Menschen. In der aktuellen Zeit sind die kontaktlosen Services der Alltagshelfer besonders gefragt.

Per Mail bestellt, am nächsten Tag ist der Einkauf da

„Wir schicken den Einkaufszettel per Mail und am nächsten Tag bringt der Alltagshelfer die Einkäufe“, berichtet Petra Rieker. „Er stellt sie im Hof ab, wir legen ihm das Geld hin – ganz einfach und kontaktlos.“ Die eigene Familie wohnt zu zweit weg, um das Paar in dieser Zeit zu unterstützen. Bei Bedarf könnte der Alltagshelfer auch weitere Besorgungen übernehmen, etwa Medikamente von der Apotheke abholen oder Rezepte vom Arzt.

Alltagshelfer Schmidt ist auch die persönliche Komponente wichtig: Er stellt nicht einfach die Einkäufe ab, sondern wechselt immer noch einige Worte mit dem Paar. „Herr Rieker ist einfach froh, dass jemand für ihn einkauft“, sagt der Helfer. „Nach dem ersten Mal hat er sich sehr gefreut und bedankt. Alles natürlich aus der Distanz. Da ist auch eine Wertschätzung von seiner Seite da.“

Viele kontaktlose Angebote in der Corona-Zeit

Das kontaktlose Einkaufen ist nur eines der Angebote für die Krisenzeit. Die Alltagshelfer von Careship gehen auf Wunsch ihrer Kunden mit dem Hund Gassi, halten per Telefon Kontakt, bringen bestelltes Restaurant-Essen an die Tür und erledigen Botengänge. Das Ziel ist, die gefährdete Gruppe 60 plus in dieser Zeit besonders zu unterstützen. Je weniger die Menschen auf engem Raum wie im Supermarkt in Kontakt mit größeren Gruppen kommen, desto besser.

Seinen Alltagshelfern bietet Careship kostenlose Gesichtsmasken und ausführliche Informationen zu den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen an. Alltagshelfer Markus Schmidt gibt das ein gutes Gefühl. „Careship macht das sehr gut, was die Informationen anbelangt“, sagt er. „Fast jede Woche gibt es eine Mail mit neuen Infos.“

Neben den kontaktlosen Dienstleistungen sind die bisherigen Careship-Services natürlich weiter verfügbbar: Die Alltagshelfer leisten ihren Kunden Gesellschaft, helfen im Haushalt, gehen mit den Kunden spazieren und können auch leichte pflegerische Tätigkeiten übernehmen.

Wie Careship funktioniert

Careship vermittelt Senioren Unterstützung im Alltag. Je nach den Wünschen der Kunden bieten die Alltagshelfer ihren Service an: Hilfe im Haushalt, einfach gemeinsam Zeit verbringen, Begleitung und Erledigungen bis hin zu leichten Pflegetätigkeiten. Jeder Alltagshelfer ist im Durchschnitt für nur 1,7 Kunden da. Das bedeutet, dass die Alltagshelfer ausreichend Zeit und Energie haben, sich wirklich und individuell mit ihren Kunden zu beschäftigen.

Beim ersten Kennenlernen mit dem Alltagshelfer darf natürlich auch die Familie des Kunden oder ein anderer Vertrauter dabei sein. Stimmt die Chemie zwischen Kunde und Helfer wider Erwarten doch nicht, kann man völlig unkompliziert zu einem anderen Alltagshelfer wechseln.

