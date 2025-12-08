Caren Miosga: Wirtschaftsexpertinnen attackieren Söder heftig

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und die FAZ-Korrespondentin Julia Löhr treiben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im ARD-Talk in die Enge.
Ja, nicht uninteressant. Am Anfang der Talkrunde von Caren Miosga mit Hauptgast Markus Söder am Sonntag gab es eine Nachlese zum Showdown vom vergangenen Freitag, als im Bundestag tatsächlich mit einer knappen Kanzlermehrheit das Rentenpaket verabschiedet worden ist. Als „Erfolg für Jens Spahn“ und eine „Punktlandung in stürmischem Wetter“ bezeichnete der bayrische Ministerpräsident die Ereignisse.