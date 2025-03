, aktualisiert am 21.03.2025 - 18:32 Uhr

1 Caren Miosga läuft normalerweise sonntags um 21.45 Uhr im Ersten. Foto: obs/ARD Das Erste

An diesem Sonntag gibt es keinen Talk am Sonntagabend in der ARD. Warum pausiert „Caren Miosga“ – und wann wird die nächste Sendung ausgestrahlt?











Link kopiert



Caren Miosga diskutiert normalerweise sonntags in der ARD mit Gästen zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. An diesem Wochenende läuft der Talk aber nicht wie gewohnt um 21.45 Uhr. Tatsächlich müssen Zuschauerinnen und Zuschauer etwas auf die nächste Folge warten. Am 30. März soll es dann bei Miosga weiter gehen.