Caren Miosga: Fernandes sieht Gesetzeslücke bei intimen Aufnahmen auf Fake-Profilen

Collien Fernandes fordert mehr Schutz vor intimen Aufnahmen auf Fake-Profilen und sieht Lücken in der Gesetzgebung. Was ihrer Meinung nach bislang nicht ausreichend geregelt ist.
Die Moderatorin Collien Fernandes drängt auf mehr Sensibilität bei Behörden im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Es brauche „Schulungen für die Menschen, die die Anzeige entgegennehmen“, sagte sie in der ARD-Talksendung „Caren Miosga“. Fernandes machte sich auch für bewusstseinsbildende Maßnahmen in Schulen stark.