Cardi B, Cathy Hummels und Co.: Trump ist wieder US-Präsident: Das sagen die Promis zur Wahl

Die Wahl von Donald Trump (78) zum 47. Präsidenten der USA beschäftigt die Welt und hat auch zahlreiche Promi-Reaktionen hervorgerufen. US-amerikanische sowie deutsche Stars äußerten sich in den sozialen Medien zum Sieg des Republikaners. Besonders drastisch drückte sich Sängerin Cardi B (32) auf ihrem Instagram-Account aus: "Ich hasse euch alle sehr", war dort nach der Verkündung des Wahlergebnisses zu lesen.

Eine besonders wütende Tirade kam von Supermodel Cara Delevingne (32). Sie rief ihre Freunde mit einem Text in ihrer Instagram-Story dazu auf, den Republikanern "vier Jahre Hölle" zu bereiten. Vertreter der Partei bezeichnete sie in ihrem Post unter anderem als Faschisten, Frauenfeinde und Lügner.

Schauspielerin Christina Applegate (52) zeigte sich auf X (ehemals Twitter) ebenso fassungslos. "Warum????? Mein Kind weint, weil es fürchtet, dass seine Rechte als Frau beschnitten werden. Warum? Und wenn ihr das unterstützt, folgt mir bitte nicht", schrieb sie. "Riverdale"-Star Lili Reinhart (28) brachte in ihrem Tweet ihr Mitgefühl für die Frauen zum Ausdruck, die Trump sexuelle Übergriffe vorwerfen. Sie könne sich nicht vorstellen, wie es für sie sei, "zu sehen, dass Millionen für ihren mutmaßlichen Missbraucher stimmen. Mein Herz bricht für diese Frauen."

Kollegin Sophia Bush (42) sprach ebenfalls von einem "gebrochenen Herzen". "Ich frage mich, wie viele jetzt sagen: 'Zumindest ist er keine schwarze Frau!'", schrieb die Schauspielerin auf der Kurznachrichtenplattform. Autor Stephen King (77) verglich die Demokratie mit einem fragilen Gegenstand, der für immer kaputt sei wenn er einmal breche.

Deutsche Stars sind fassungslos

Auch deutsche Promis haben ihre Meinung zur Wiederwahl in den sozialen Medien zahlreich abgegeben. Influencerin Cathy Hummels (36) äußerte in ihrer Instagram-Story, sie sei nicht verwundert über das Ergebnis, aber dennoch erschüttert. "Ich habe echt Angst, was das für uns - die restliche Welt - bedeutet, dass ein Irrer dieses Land regiert."

Moderatorin Ruth Moschner (48) betonte in ihrem Beitrag, sie könne nicht verstehen, wie Donald Trump, ein "verurteilter Straftäter" und "massiv frauen- und queerfeindlicher" Kandidat, an die Macht kommen konnte. "Man kann in Amerika Menschen wie Trump, die antidemokratisch handeln, demokratisch wählen", kritisierte sie. Jochen Schropp (45) sprach in seiner Story ebenfalls von "Angst, Unglaube, Sorge" und drückte Solidarität für "jede Frau, jeden Einwanderer und jedes Mitglied der LGBT*-Community sowie jede Person mit gutem Herzen" aus. Vera Int-Veen (57) kommentierte die Wahl kurz mit: "Es hat sich ausgelacht."

Trump-Befürworter feiern

Doch es gab natürlich auch positive Stimmen für Donald Trump. Boxer Jake Paul (27) feierte auf X: "Amerika ist gerettet". Die "Wahrheit und Gott" hätten gesiegt, jetzt könne die Welt von ihren schwerwiegenden Problemen heilen. Auch Unternehmer Elon Musk ist sich sicher: "Die Zukunft wird fantastisch", meldete er sich am Wahlabend auf der Plattform zu Wort.

Schlagerstar Heino (85) widmete der US-Präsidentschaftswahl gleich ein ganzes Video auf TikTok, in dem er Trump zum Wahlsieg gratulierte. Der Musiker hatte in der Vergangenheit bereits erklärt, sich einen Mann wie Trump für Deutschland zu wünschen. In dem neuen Video kritisiert er, die Bundesregierung habe es versäumt, Kontakte zum neuen Präsidenten aufzubauen und "brauche sich nicht wundern". "Ein fast 86-jähriger Mann wie ich hat schon eine gewisse Lebenserfahrung. In diesem Sinne: Alles Gute vom Opa Heino", beendete er den Clip.