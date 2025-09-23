„Noch nie vor Leuten gesungen“ – Cara aus Fellbach bei „The Voice of Germany“

Lange war Cara Kienzle zu schüchtern, um vor der eigenen Familie zu singen, dann gingen ihre Videos viral. Jetzt ist sie bei The Voice of Germany dabei – wir haben mit ihr gesprochen.
Die große Bühne war für sie lange unvorstellbar. „Ich habe nicht mal vor meiner Familie gesungen“, erzählt Cara Kienzle im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun aber wagt die 24-Jährige aus Fellbach den Schritt ins Rampenlicht: Sie ist Kandidatin bei der Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany, die an diesem Donnerstag startet. Wir haben sie vor der Ausstrahlung der Show im Urlaub erreicht und mit ihr gesprochen.