Car2Go Massive Störungen bei App und Autos

Von red 21. Januar 2019 - 21:31 Uhr

Car2Go-Nutzer haben derzeit mit heftigen Störungen zu kämpfen. Foto: dpa

Am Montagabend meldeten zahlreiche Nutzer von Car2Go Störungen bei der App und den Autos. Auch in Stuttgart soll beim Carsharing-Dienst zeitweise nichts mehr gegangen sein.

Stuttgart - Wer am Montagabend ein Car2Go-Wagen nutzen wollte, schaute zum Teil ins Leere. Laut des Portals „Allesstörungen.de“ waren vor allem die App, aber auch die Autos selbst betroffen.

Gegen 20 Uhr gingen bei dem Portal die ersten Störungsmeldungen ein. Einige konnten die App nicht öffnen, um ein Auto zu buchen. Wer bereits in einem Auto saß, hatte noch viel größere Probleme: „Kundendienst nicht zu erreichen! Kann das Auto nicht abstellen, Miete beendet sich nicht, App zeigt meine aktuelle Fahrt nicht an, stehe seit 19.50 Uhr und die Miete läuft weiter!“, schreibt ein Nutzer. Einige konnten den Wagen nicht mehr abschließen.

Auch via Twitter melden viele Car2Go-Mieter ihre Probleme in ganz Deutschland und in einigen europäischen Städten. Und auch die Nutzer in Stuttgart sind von der Problematik betroffen: