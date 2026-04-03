Am Karfreitag führte die Polizei beim „Car-Friday“ am Stuttgarter Fernsehturm Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden einige getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die Bilanz.
Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart haben am Karfreitag im Rahmen der landesweiten Kontrollwochen gegen illegales Tuning Kontrollen im Bereich des Fernsehturms durchgeführt. Die Maßnahmen fanden nach Angaben der Polizei zwischen 12 und 19 Uhr statt. Am Abend zog die Polizei eine Bilanz ihres Kontrolltags: Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte der Verkehrspolizei 96 Fahrzeuge und 112 Personen genauer unter die Lupe.