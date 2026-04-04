Car Friday in der Region Stuttgart: Polizei stoppt illegales Autorennen auf der B313 – ein Raser flüchtet

Im Zuge von Aktivitäten der Tuning- und Poserszene hat die Polizei ein illegales Autorennen gestoppt. Einer der Raser ist noch flüchtig.

Die Polizei hat am Freitagnachmittag auf der B313 bei Nürtingen ein illegales Autorennen gestoppt. Wie Polizei am Samstag mitteilte, waren auf der Bundesstraße zwei hochmotorisierte Autos beobachtet worden. Es handelte sich um einen Fiat 500 Abarth und einen Alfa Romeo Giulia Qadrifoglio, die kurzzeitig über 200 Stundenkilometer gefahren sein, bei einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte den 21 Jahre alten Fahrer des Abarth 500, der zweite Autofahrer flüchtete jedoch mit seinem Alfa Romeo über die A8 in Richtung München. Die Ermittlungen zu dem gesuchten Fahrer dauern an.

Polizei entdeckt 20 getunte Autos und zwei Fahrer ohne Führerschein

Insgesamt kontrollierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen am Freitagnachmittag und -abend 137 Fahrzeuge und 263 Personen. Anlass war der sogenannte Car-Friday am Karfreitag, an dem die Tuning- und Poserszene inzwischen regelmäßig aktiv ist. Bei 20 Autos wurden nicht erlaubte technische Veränderungen festgestellt, zwei Autofahrer waren ohne Führerschein unterwegs.

Am Abend musste die Polizei erneut ausrücken, weil sich gegen 22 Uhr mehrere Anwohner über Lärm auf einem Parkplatz eines Großmarktes in Gomaringen beschwerten. Dort hatten sich knapp 90 Personen mit 36 Fahrzeugen versammelt.