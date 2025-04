Car Friday auf der Waldau: Die Auto-Tuner bleiben lieber legal

27 Die Polizei war mit etlichen Kräften beim Car Friday auf der Waldau im Einsatz. Für die Szene ist das alljährliche Treffen Kult. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Freunde frisierter Autos fühlen sich von Rasern in Verruf gebracht. Beim alljährlichen Treffen unterm Fernsehturm zeigen sie trotzdem ihr Faible für „optimierte Autos“.











Link kopiert



Die Jungs mit der Leidenschaft für schnelle Autos haben es nicht eilig am Karfreitag, erst allmählich füllt sich der Parkplatz unterm Turm. Nicht nur mit Autos, sondern auch mit Pavillons, was schon mal zeigt: Das hier wird nicht so ein kurzer Hallo-Treff, sondern eher ein Event, der auch zum längeren Boxen-Stopp werden darf. Denn für die Szene ist das alljährliche Treffen Kult. Darüber hinaus ist es eine Art bundesweite Saison-Eröffnung, seit ein mit postreligiöser Ironie jonglierender Witzbold den Fixtermin Karfreitag ungeniert zum „Car-Freitag“ umgetauft hat. Was aber ist „die Szene“?