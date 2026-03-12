Captain Kirk ist 94 Jahre alt: William Shatner muss sich nach Reitunfall operieren lassen

William Shatner erlitt Ende letzten Jahres einen schweren Reitunfall. Die Folge: eine zertrümmerte Schulter. Jetzt steht für den 94 Jahre alten "Star Trek"-Darsteller eine aufwendige Operation an.

"Captain Kirk"-Darsteller William Shatner (94) steht vor einer medizinischen Herausforderung, die er mit gewohntem Humor nimmt. Im Alter von 94 Jahren bereitet sich der "Star Trek"-Schauspieler auf eine Operation an der rechten Schulter vor, nachdem er Ende letzten Jahres einen schweren Reitunfall hatte.

Der Vorfall ereignete sich bei der Ausübung einer seiner größten Leidenschaften, dem Westernreiten. Shatner erklärte laut "Page Six" bei den 53. Saturn Awards, dass eines seiner Pferde bei einem rasanten Manöver eine unerwartete Seitwärtsbewegung gemacht hatte, die ihn aus dem Sattel schleuderte. Obwohl er versuchte, seine Erfahrung als Stuntman zu nutzen und sich abzurollen, prallte er hart auf dem Boden auf und zertrümmerte sich dabei die Schulter.

"Ich bin kein junger Stuntman mehr", gestand der Hollywoodstar, der Ende des Monats seinen 95. Geburtstag feiert. Er beschrieb den geplanten Eingriff für den 11. März als eine "umgekehrte Schulteroperation" - eine sogenannte inverse Schulterprothese -, bei der die anatomischen Funktionen von Gelenkkopf und Pfanne vertauscht werden, um Schmerzfreiheit zu ermöglichen.

Ehrung bei den Saturn Awards

Trotz seiner Verletzung ließ es sich Shatner nicht nehmen, am Sonntag persönlich bei den Saturn Awards zu erscheinen, um einen Preis für das "Star Trek"-Franchise entgegenzunehmen. Während seiner Rede betonte er, dass der anhaltende Erfolg der Serie auf der Darstellung menschlicher Schwächen und Ängste basiere, auch bei nicht-menschlichen Charakteren. Interessanterweise gab er zudem zu, dass er bis heute nicht alle 79 Episoden der Originalserie gesehen habe, da ihm schlichtweg die Zeit fehle.

Erst vor wenigen Monaten musste Shatner ins Krankenhaus eingeliefert werden, gab kurz darauf aber selbst Entwarnung. Er habe nur kurzfristig Probleme mit dem Blutzuckerspiegel bekommen und als Vorsichtsmaßnahme den Rettungsdienst gerufen.