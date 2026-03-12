Captain Kirk ist 94 Jahre alt: William Shatner muss sich nach Reitunfall operieren lassen

William Shatner erlitt Ende letzten Jahres einen schweren Reitunfall. Die Folge: eine zertrümmerte Schulter. Jetzt steht für den 94 Jahre alten "Star Trek"-Darsteller eine aufwendige Operation an.
"Captain Kirk"-Darsteller William Shatner (94) steht vor einer medizinischen Herausforderung, die er mit gewohntem Humor nimmt. Im Alter von 94 Jahren bereitet sich der "Star Trek"-Schauspieler auf eine Operation an der rechten Schulter vor, nachdem er Ende letzten Jahres einen schweren Reitunfall hatte.