Fans des Rappers Capital Bra müssen jetzt stark sein: Alle Termine seiner Arena-Tour sind abgesagt worden – schon wieder. Das betrifft auch ein Konzert in Stuttgart.









Eigentlich sollte Rapper Capital Bra am 28. Mai in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auftreten. Doch das Konzert fällt ebenso aus wie alle anderen seiner Arena-Tour. Der Veranstalter habe die Tour abgesagt, teilte der Künstler via Instagram mit. Mehr Details gibt es für die Fans nicht. Eigentlich sollte es am 2. Mai in Köln losgehen. Auch Auftritte in Berlin, Hamburg, München und vielen weiteren Städten waren geplant.

Nicht alle seiner Anhänger haben dafür Verständnis. Kein Wunder, denn ursprünglich sollte die Tour bereits im Jahr 2020 stattfinden. Wegen der Coronapandemie wurde sie aber dann immer wieder verschoben – insgesamt viermal.

Bei Eventim ist zu lesen, dass die Tickets zurückgegeben werden können.