Cannstatter Wasen: Wohnungslose wegen des Volksfests vertrieben?

Unter der König-Karls-Brücke ist alles aufgeräumt – ein vermülltes Lager wurde aufgelöst. Sollte das Volksfest glänzen? Oder ist das eigentlich nicht selbstverständlich?
Sollen die Schattenseiten des Lebens in Stuttgart das Vergnügen auf dem Cannstatter Volksfest nicht stören? Recht blitzeblank präsentiert sich der Platz unter der König-Karls-Brücke am Rand des Wasens – doch ein Graffito an einem Pfeiler erweckt den Eindruck und erhebt den Vorwurf, die für Sicherheit und Sauberkeit zuständigen Behörden hätten die Szene der Wohnungslosen kurzfristig räumen lassen.