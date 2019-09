24 Vom 27. September bis zum 13. Oktober feiert Stuttgart 2019 auf dem Cannstatter Wasen. Foto: dpa

Wie viele Menschen kommen zum Wasen? Wie viele Brathähnchen werden hier gegessen und wie viel Wasser wird verbraucht? Wir haben ein paar Zahlen, Daten und Fakten rund um das Volksfest in Stuttgart gesammelt.

Stuttgart - Tausende Liter Bier und dutzende Fahrgeschäfte: Es ist wieder Wasenzeit in Stuttgart. Auf dem Cannstatter Volksfest drehen sich vom 27. September bis 13. Oktober Karussells und das Bier fließt in Strömen. Wer mag, darf jetzt auch wieder hierzulande in Lederhosen und Dirndl schlüpfen. Mit prall gefüllter Geldbörse und guter Laune geht’s dann auf den Wasen.

An die vier Millionen Besucher werden an den 17 Tagen erwartet - das macht den Cannstatter Wasen nach dem Münchner Oktoberfest zum zweitgrößten Volksfest in Deutschland. Für einen Liter Bier müssen die Besucher in diesem Jahr teilweise mehr als elf Euro zahlen.

Wir haben ein paar Zahlen, Daten und Fakten über das 1818 gegründete Spektakel zusammengetragen. Klicken Sie sich durch die Volksfest-Statistik!