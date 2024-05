Weil die Fußball-EM alles durcheinanderwirbelt in der Stadt, wird in diesem Jahr deutlich früher auf dem Cannstatter Wasen gekesselt. Wenn etwas anders ist als gewohnt, hat dies, wie so oft im Leben, Vor- und Nachteile.

Ein Vorteil für die Veranstalter des Kesselfestivals ist, dass ihnen jetzt Ende Mai auf dem Festivalgelände deutlich mehr Platz zur Verfügung steht als sonst zum späteren Zeitpunkt. Denn normalerweise lassen bereits die Volksfest-Wirte auf dem Wasen ihre Zelte aufbauen, weshalb sich die Kessel-Community auf Bereiche weiter oben in Richtung Schleyerhalle beschränken muss.

Lesen Sie auch

Doll freut sich über eine „logistische Meisterleistung“

Nun hat alles wie am Schnürchen geklappt, weshalb Christian Doll, Chef von C2-Concerts, von einer „logistischen Meisterleistung“ spricht und sich ausdrücklich bei Karl Maier, dem Chef von Göckelesmaier, bedankt. „Die haben rechtzeitig ab-, während wir gleichzeitig aufgebaut haben“, freut sich Doll. Die Hauptbühne befindet sich also diesmal dort, wo das Göckelesmaier-Zelt stand, während an ihrem früheren Platz nun die Palastzeltbühne lockt. Ein Acht-Mast-Zelt für ein spezielles Programm erinnert von Weitem an den Weltweihnachtscircus.

Im Zelt mit acht Masten steht die Palastbühne des Kesselfestivals. /stzn

Ein Nachteil des verfrühten Termins ist, dass das Kesselfestival in den Pfingstferien stattfindet, weshalb manch einer im Urlaub ist. „Doch viele kommen extra für uns früher zurück“, sagt Doll, „es ist ja auch das Ende der Ferien.“ Im nächsten Jahr will er übrigens zurück auf den gewohnten Termin.

Durch die Verschiebung der Hauptbühne wird das Festivalgelände deutlich größer als in den Vorjahren. Für alle Tage gibt es deshalb noch Karten an den Wasenkassen. Das Basis-Ticket für einen Tag kostet 14,90 Euro. Das Familien-Basis-Ticket kostet 44,70 Ticket für vier Menschen. Wer vor die Hauptbühne will, braucht ein Tages-Ticket für 59,90 Euro. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 89,90 Euro. Ein Familien-Tages-Ticket für bis zu vier Menschen kostet 179,70 Euro. Es gibt für alle Tage noch Karten.

So sieht das Programm auf der Hauptbühne aus: Freitag treten Vincent Varus (13 Uhr), ClockClock (15 Uhr), Bukahara (17 Uhr), Montez (19 Uhr) und Cro (20.45 Uhr) auf. Am Samstag spielen dort Loi (13 Uhr), Blond (15 Uhr), Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (17 Uhr), Provinz (19 Uhr) und Shirin David (20.45 Uhr).

Rapperin Shirin David feiert ihre After-Show-Party mit Fans im Hi Life

Der Headliner von Samstag, die Rapperin Shirin David, feiert ihre After-Show-Party in der Nacht zum Sonntag im Hi Life am Rotebühlplatz 11– mit ihren Fans. Dem Clubbetreiber Tim Berkemer, bekannt auch als Gastgeber der Spitzbuben-Bar auf dem Wasen, ist es gelungen, dass die 29-Jährige, die bei Instagram über 6,5 Millionen Follower verfügt, nach ihrem Auftritt direkt in sein Hi Life kommt.

Wer dabei sein will, kann sich keine Karten im Vorverkauf besorgen. Die gibt es nur an der Abendkasse. Von 22 Uhr bis Mitternacht kostet der Eintritt 30 Euro – für eine Begegnung mit dem Social-Media-Star. 400 Gäste dürfen dabei sein – mehr gehen nicht rein in den Club. Bestimmt entstehen in dieser Nacht unzählige Reels für Instagram.

Besonders bei jungen Frauen dürfte die After-Show-Party sehr begehrt sein, sagt Tim Berkemer: „Wir wollen, dass unsere Gäste bei uns so feiern können, wie sie sind. Dies gelingt bei Shirin David bestimmt sehr gut. Denn sie verkörpert das Bild einer modernen Powerfrau wie kaum eine andere und ist daher ein Vorbild für viele junge Frauen.“