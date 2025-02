Cannstatter Wahrzeichen: Nach Vandalismus: Erbsenbrunnen restauriert

11 Der Bub ist samt Erbse wieder auf dem Sockel zurück. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Figur des Jungen ist an ihrem angestammten Platz in Bad Cannstatt zurück. Wasser wird aber wohl erst an Aschermittwoch fließen. Der Installateur wurde am Schmodo von den Narren ausgebremst.











Link kopiert



Große Freude bei den Hästrägern des Cannstatter Kübelesmarkts: Nicht nur die Straßenfasnet geht in die heiße Phase, auch die Figur des Erbsenbrunnens ist am Schmotzigen Donnerstag an ihren angestammten Platz an der Marktstraße zurückgekehrt. Mit einem mobilen Kran wurde sie am Mittag auf den Sockel gesetzt. Damit ist das Cannstatter Wahrzeichen, das 1929 von Bildhauer Fritz von Graevenitz aus gelbem Travertinstein errichtet wurde, wieder komplett.