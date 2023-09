Champagner, VIP-Klo und eigene Cocktail-Bar – das versprechen einige Logen der Festwirte auf dem Cannstatter Volksfest. Bei den Logen handelt es sich um einen abgetrennten Bereich, der meist etwas versteckt am Rand des Zelts oder im Obergeschoss liegt. Besonders gefragt sind die separaten Nischen bei Firmenfeiern oder exklusiven Events.

Nicht nur VIPs: Wer in der Loge feiern darf

Was haben der VfB Stuttgart, Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Sänger Marc Terenzi gemeinsam? Wenn sie auf dem Cannstatter Volksfest feiern, dann in der Loge. Trotzdem braucht es keine exklusive Einladung, um dort einen Tisch zu bekommen. Wer in einer Loge der Festwirte feiern möchte, kann – je nach Verfügbarkeit – einen oder mehrere Tische über die jeweilige Webseite der Festzelte reservieren.

Das kostet ein Abend in der Loge

Wer einen Tisch in der Loge reserviert, muss in den meisten Fällen mehr bezahlen als für einen Standard-Tisch im Mittelschiff. Im Vergleich kostet eine Reservierung im Festzelt „Zum Wasenwirt“ für acht Personen im Mittelschiff 318 Euro, also rund 40 Euro pro Person. Für die gleiche Anzahl an Personen kostet ein Logen-Tisch 523, also knapp 66 Euro pro Person.

Zudem variieren die Preise je nach Zelt, Wochentag und Uhrzeit. Am Wochenende sind Reservierungen teurer als unter der Woche. Außerdem wird für Reservierungen am Abend oft ein Abendzuschlag, und für die Loge ein Logenzuschlag verlangt.

Die Logen im Überblick

Da viele Tische bereits ausgebucht sind, war kein direkter Preisvergleich desselben Tags möglich. Eine exakte Preisübersicht, liefern die Zelte auf ihren Webseiten. Eine Übersicht der Zelte und die jeweiligen Links, sind hier aufgelistet.

Sonja Merz

Sonja Merz – Loge

Reservierung möglich ab: 15 Personen

Preis pro Person: 68,50 Euro (Donnerstag, abends)

Preis insgesamt: 1027 Euro (Für 15 Personen)

Hinweis: In der Sonja Merz – Loge gilt Trachtenpflicht

Klauss & Klauss

TA OS Lodge

Reservierung möglich ab: sechs Personen

Preis pro Person: 117 Euro (Samstag, abends)

Preis insgesamt: 940,88 Euro (Für acht Personen)

Göckelesmeier

Karls Loge

Reservierung möglich ab: sechs Personen

Preis pro Person: 87,50 Euro (Donnerstag, abends)

Preis insgesamt: 525 Euro (Für sechs Personen)

0711 Loge

Reservierung möglich ab: zwölf Personen

Preis pro Person: 76,50 Euro (Donnerstag, abends)

Preis insgesamt: 918 Euro (Für zwölf Personen)

Im Göckelesmeier gibt es zwei weitere Logen: „Karls Höhe“ und „Loge an der Pilsbar“. Die Details sind auf der Webseite zu finden.

Grandls

Grandl-Loge

Reservierung möglich ab: zehn Personen

Preis pro Person: 80 Euro (Freitag, abends)

Preis insgesamt: 800 Euro (Für zehn Personen)

Königin-Katharina-Loge

Reservierung möglich ab: zehn Personen

Preis pro Person: 90 Euro (Freitag, abends)

Preis insgesamt: 900 Euro (Für zehn Personen)

Besonderheit im Grandls: Im Zelt gibt es außerdem „seitliche Logen“. Die Details sind auf der Webseite aufgelistet.

Wasenwirt

Hofbräu-Lounge

Reservierung möglich ab: acht Personen

Preis pro Person: 66,50 Euro (Mittwoch, abends)

Preis insgesamt: 532 Euro (Für acht Personen)

Schwabenwelt

König Wilhelm Loge

Reservierung möglich ab: keine Angabe

Preis pro Person: 96 Euro (Donnerstag, abends)

Preis insgesamt: 768 Euro (Für acht Personen)

Neben der Loge können auch sogenannte „Boxen“ reserviert werden. Teilweise können die Boxen und in der Loge können nicht über die Webseite, sondern nur per Mail angefragt werden. Mehr Details gibt es hier.

Almhütte Royal

In der Almhütte Royal können sich Wasen-Besucher zwischen acht Logen entscheiden. Die Preise sind einheitlich.