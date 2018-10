Cannstatter Volksfest Zwei Frauen nach Wasen-Besuch sexuell belästigt

Von red 15. Oktober 2018 - 15:53 Uhr

Auf dem Cannstatter Volksfest kommt es auch zu sexuellen Belästigungen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Sexuelle Belästigung nach dem Besuch auf dem Wasen: Auf dem Heimweg werden zwei Frauen in einem Tunnel in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Stuttgart - Nach dem Besuch auf dem Cannstatter Volksfest sind am Freitagabend zwei Frauen im Tunnel des Bahnhofs Bad Cannstatt sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, berührte zunächst ein 29-Jähriger gegen 21.45 Uhr eine 31-jährige Reisende offenbar gezielt am Gesäß. Etwa eineinhalb Stunden später habe ein 26-Jähriger einer anderen jungen Volksfestbesucherin von hinten in den Schritt gefasst.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen die beiden mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen jeweils kurze Zeit später vorläufig fest. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen.