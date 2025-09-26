Wasen-Wirte wegen Wucher-Gebühren verklagt

Zum Start des Volksfests auf dem Wasen warnen Verbraucherschützer: Reservierungen in den Festzelten sind oft teuer, unübersichtlich und mit überraschenden Kosten verbunden.
Wenn am Freitag das Cannstatter Volksfest beginnt, strömen wieder Tausende in die Festzelte – doch wer dort einen Platz ergattern will, muss nicht nur früh reservieren, sondern auch teils überzogene Gebühren und strenge Gutschein-Regeln in Kauf nehmen, wie ein Marktcheck der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zeigt. Die Verbraucherschützer bemängeln Reservierungsbedingungen, Bearbeitungs- und Versandgebühren sowie die Regelungen zu den Verzehrgutscheinen. Fünf Klagen wurden eingereicht.