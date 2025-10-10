Cannstatter Volksfest: Wird die Zusatzstunde für Wasenclubs nach der Schlägerei gestrichen?

Droht nach der Schlägerei in der Schatzi-Bar den Wasenclubs das Aus der längeren Öffnungszeiten? In der Extra-Stunde war es zu dem Vorfall gekommen. Was in.Stuttgart dazu sagt.
Nur auf dem Cannstatter Wasen gibt es dieses Privileg, nicht aber auf der Wiesn in München: Die Clubbetreiber in den Zeltlogen bekommen eine politisch genehmigte Zusatzstunde, weshalb sie länger feiern können als der Rest des Festgeländes. Der Streit von Schaustellerfamilien und anderen war in dieser Extra-Zeit eskaliert, worauf es zum Polizeieinsatz und zu den Festnahmen kam. Hat dieser Vorfall Auswirkungen auf das nächste Volksfest?