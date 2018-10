Cannstatter Volksfest Wilde Party zum Semesterstart bei der Night of the Students

Von bpu 02. Oktober 2018 - 10:22 Uhr

Die Stuttgarter Studenten haben es zum Ende der Semesterferien noch einmal krachen lassen. Bei der Night of the Students auf dem Wasen gab es für die ersten 500 Gäste Freibier.





Stuttgart - Die Semesterferien sind vorbei und für Studenten beginnt das Wintersemester – auch in Stuttgart. Doch bevor es zurück in die Hörsäle und Seminarräume geht, haben es die Stuttgarter Studenten noch einmal richtig krachen lassen. Auf dem Cannstatter Volksfest fand pünktlich zum Semesterstart die „Night of the Students“ statt.

Im Festzelt zum Wasenwirt wurden am Sonntag alle Feierwütigen in Empfang genommen – vom Erstsemester bis zum Langzeitstudenten. Für die ersten 500 Gäste gab es nach Vorlage des Studentenausweises sogar eine kostenlose Maß Bier.

