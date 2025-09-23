Cannstatter Volksfest: Wie steht es um die Sicherheit auf dem Wasen?

Securityteams, Waffenverbot, Zellen für Betrunkene und viel Polizei: Auf dem Wasen soll es sicher zugehen. Wie sind die Sicherheitskräfte darauf vorbereitet?
Nach dem Frühlingsfest ist vor dem Volksfest: Die Vorbereitungen des Sicherheitskonzeptes für den Cannstatter Wasen laufen schon an, bevor auch nur die Fruchtsäule auf dem Gelände steht. „Wir haben ein bewährtes Konzept, und davon weichen wir auch nicht ab“, sagt die Polizeisprecherin Daniela Treude. Das ist deswegen wichtig zu betonen, weil das Frühlingsfest extrem friedlich war in diesem Jahr. Deswegen die Sicherheitsbestimmungen und die Personalstärke der Polizei zu senken, kommt dennoch niemanden in den Sinn. „Wir werden wie immer präsent sein“, sagt die Polizeisprecherin.