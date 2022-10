32 Zig Menschen feierten am Montagabend auf Ballermann-Hits im Dinkelacker Festzelt Klauss & Klauss. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Ballermann-Stimmung auf dem Cannstatter Volksfest: Am Montagabend kommen Mallorca-Fans im Dinkelacker Festzelt Klauss & Klauss auf ihre Kosten. Wir haben die Bilder.















Ausgelassene Stimmung, Musik zum Mitgrölen und jede Menge Ballermann-Fans: Bei der Wasen-Mallorca-Party am Montagabend ist das Dinkelacker Festzelt Klauss & Klauss gut besucht gewesen. Und so galt wie an jedem Abend auf dem Cannstatter Volksfest: hinauf auf die Bank und hoch den Krug.

Der Großteil der Festzeltbesucher trug wie gewohnt Dirndl und Lederhose. Manch einem hing ein Lebkuchenherz um den Hals, andere kamen in Begleitung ihres just gewonnenen Riesenkuscheltiers von der Schießbude ums Eck. In unserer Bildergalerie haben wir einige Aufnahmen des Abends für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch!

Wer noch im Festzelt feiern oder einfach über den Wasen schlendern will, hat noch bis zum 9. Oktober die Gelegenheit dazu. Dann geht das 175. Cannstatter Volksfest zu Ende.