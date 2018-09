Cannstatter Volksfest Wasen-Tipps für Anfänger

Von red 27. September 2018 - 12:15 Uhr

Am Freitag öffnet das Cannstatter Volksfest seine Tore und bierseelige Massen strömen auf das Festgelände und in die Zelte. Für Wasen-Neulinge haben wir Tipps gesammelt, was man beim ersten Besuch im Bierzelt auf dem Volksfest beachten sollte.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Während das historische Volksfest auf dem Schlossplatz schon am Mittwoch startete, mussten sich die bierseeligen Massen, die jedes Jahr in die Festzelte auf dem Wasen strömen, noch ein bisschen länger gedulden: Denn das Cannstatter Volksfest öffnet erst am Freitag, den 28. September, seine Tore. Ab dann kann auch dort mit Bier und Göckele ausgelassen gefeiert werden.

Für die, die bisher noch nicht in den Genuss eines Zeltbesuchs auf dem Wasen gekommen sind und die Erfahrung dieses Jahr unbedingt mal machen wollen, haben wir hilfreiche Tipps für den ersten Volksfestbesuch zusammengestellt. Mit diesen fallen Wasen-Neulinge bestimmt nicht unter den schon routinierten Festzeltbesuchern auf.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, um zu erfahren, auf was man beim ersten Wasen-Gang achten sollte.