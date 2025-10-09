Der Cannstatter Wasen geht in sein finales Wochenende. Was Kurzentschlossene beachten müssen, wenn sie noch in eines der Festzelte wollen.
Jahrelang ist es ein Ärgernis gewesen: Wie bei großen Konzerten und wichtigen Bundesligaspielen blühte auch für das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen der Schwarzmarkt. Wer sich kurz entschlossen noch einen Tisch an den besonders gefragten Abenden in einem der Festzelte sichern wollte, musste teils horrende Preise für die Einlassbändel bezahlen. Selbst bei Einzelpersonen wurde mitunter hingelangt. Doch das scheint vorbei zu sein, wie ein Blick in die einschlägigen Portale im Internet zeigt.