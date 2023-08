Während in den Festzelten die Bierbänke wackeln und die „Wilde Maus“ ihre Runden dreht, finden auch in diesem Jahr wieder einige Termine auf dem „Wasen“ statt. Das Programm der Festzelte ist auf der jeweiligen Webseite zu finden.

Eröffnungsfeier

Im Sinne der Tradition eröffnet Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) das größte Volksfest Baden-Württembergs. Der offizielle Fassanstich findet am 22. September in „Wilhelmers Schwabenwelt“ des Festwirts Michael Wilhelmer statt.

Anschließende Böllerschüsse an der Fruchtsäule und Glocken geben den Startschuss für den Bierausschank. Die Uhrzeit wird noch bekanntgegeben.

Traditionsmorgen

Immer am ersten Volksfestsamstag findet der Traditionsmorgen statt statt – in diesem Jahr im Festzelt „Almhüttendorf“. „Er soll die bedeutsame Historie des größten Festes Baden-Württembergs widerspiegeln“, heißt es auf der Seite des Veranstalters. Der Traditionsmorgen beginnt um 11 Uhr am 23. September. Besucher erwartet ein Programm mit Kapellen, Trachten, Volkstänzen und Blasmusik.

Historischer Volksfestumzug

Mit mehr als 3.500 Mitwirkenden aus ganz Deutschland ziehen historische Fahrzeuge, bunte Trachtengruppen und Gespanne der Stuttgarter Brauereien durch Bad Cannstatt. Am 24. September startet der Umzug um 11 Uhr am Cannstatter Kursaal und endet beim Wasengelände.

„Spardägle“ dank VVS-Ticket

Ab 12 Uhr geht wohl allen Schwaben am 25. September mit VVS-Ticket das Herz auf. VVS-Fahrgäste erhalten gegen Vorlage eines gültigen Tickets Vergünstigungen bei allen Schaustellern.

Familientage

Jeweils Mittwoch, finden sowohl am 27. September und am 4. Oktober die beliebten Familientage statt. Ganztätig kann bei Schaustellern, Wirten und sogar beim Parken gespart werden. Zudem gibt es für die Kleinsten zahlreiche Überraschungen.

Musikfeuerwerk

Mehr als zehn Minuten Feuerwerk läuten am Sonntag, den 8. Oktober, ab 21.30 Uhr das Finale des Volksfestes ein. Mit musikalischer Untermalung aktueller Hits war das Finale auch in den vergangenen Jahren immer ein gut besuchter Abschluss.