Prosit! In rund sieben Wochen beginnt das Cannstatter Volksfest. Öffnungszeiten, Festzelte, Partys – alle Informationen im Überblick.

Zuckerwatte, Bier und Achterbahnen: Nicht mehr lange, dann wird zum 176. Mal das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen-Gelände in Bad Cannstatt gefeiert. Zum zweiten Mal wieder „ganz normal“.

Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause fand das Volksfest 2022 erstmalig wieder ohne Einschränkungen statt. Zur Freude von Schaustellern, Marktkaufleuten und den Festwirten, erreichte die Besucherzahl im selben Jahr ein Rekordhoch von rund drei Millionen Besuchern.

O’zapft is! Dauer und Eröffnung

Dieses Jahr findet der Wasen vom 22. September bis zum 8. Oktober 2023 statt. Im Sinne der Tradition eröffnet auch dieses Jahr Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) das Cannstatter Volksfest. Der offizielle Fassanstich findet am 22. September in „Wilhelmers Schwabenwelt“ des Festwirts Michael Wilhelmer statt. Anschließende Böllerschüsse an der Fruchtsäule und Glocken geben den Startschuss für den Bierausschank. Die Uhrzeit wird noch bekanntgegeben.

Die Festzelte im Überblick

Nach dem Fassanstich darf rund zwei Wochen lang auf den Bierbänken getanzt werden. Dazu laden in diesem Jahr acht Wirte in ihre Festzelte ein. Der Veranstalter weist außerdem darauf hin, dass die Zelte schließen, sobald sie ihre Kapazität erreicht haben. „Mit einer vorherigen Reservierung beim Wirt Ihrer Wahl ist der Zutritt garantiert“, heißt es. Reservierungen können über die jeweilige Festzelt-Seite abgewickelt werden. Folgende. Eine Übersicht aller Zelte, ist hier aufgelistet.

Auch in diesem Jahr veranstalten die Wirte wieder Partys, wie die „Wasen-Mallorca-Party“ im Klauss & Klauss Zelt. Ein Datum ist jedoch noch nicht bekannt.

Anreise und Parkmöglichkeiten

Da nach dem letzten Jahr auch diese Saison ein hoher Andrang zu erwarten ist, empfiehlt es sich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wegen der wenigen verfügbaren Parkplätze bieten sich Park & Ride Parkplätze an, eine Übersicht finden Sie hier. Direkt neben dem Festgelände befinden sich auch Behindertenparkplätze mit ebenerdigem Zugang.

Öffnungszeiten

Das Cannstatter Volksfest findet vom 22. September bis zum 8. Oktober statt. Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Montag bis Donnerstag 12-23 Uhr

Freitag 12-24 Uhr

Samstag 11-24 Uhr

Sonntag 11-23 Uhr

An folgenden Tagen gelten Sonderöffnungszeiten:

Freitag, 22. September 2023: 15 bis 24 Uhr

Sonntag, 1. Oktober 2023: 11 bis 24 Uhr