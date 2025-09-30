Cannstatter Volksfest: Vom Eishockey-Nationalteam ins Zelt – wie Festwirt Jochen Mörz auf den Wasen kam

Jochen Mörz ist der neue Festwirt im Fürstenberg-Zelt. Er hat einen ungewöhnlichen Berufsweg gehabt, hat er doch einst als Eishockeyspieler das Nationaltrikot getragen.
Man kann ihn kaufen. Via E-Bay. Bei dem Auktionshaus im Internet kann man eine Autogrammkarte von Jochen Mörz ersteigern. Sie ist Zeugnis seiner ersten Karriere, die ihn als Eishockeyspieler zum Deutschen Meistertitel mit dem SB Rosenheim und zu zwei Weltmeisterschaften führte. Nun, mit 68 Jahren, hat er aber den absoluten Karrierehöhepunkt erreicht, er ist Festwirt beim Cannstatter Volksfest.