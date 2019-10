18 Am Mittwoch zog es viele zur „Das Ding“-Wasenparty und zur „Night of the Students“. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Die „Das Ding“-Wasenparty und die „Night of the Students“ sorgen am Mittwoch für ein volles Festzelt beim Cannstatter Volksfest. Wir haben die Galerie des Abends.

Stuttgart - Die „Das Ding“-Wasenparty hatte gerufen und das Partyvolk war gekommen. Am Mittwoch wurde beim Wasenwirt gemeinsam gefeiert. Die Partybands „Sturmfrei“ und „Die Grafenberger“ sorgten für die musikalische Unterhaltung. DJ Sandy und DJ Bopser, sonst nur im Radio zu hören, waren zudem ebenfalls am Start. Die „Night of the Students“ lockte ebenfalls ins Festzelt.

Schlagerfans kamen bereits am Dienstag auf ihre Kosten als der „König von Mallorca“ Jürgen Drews ins Fürstenbergzelt einlud. Wer noch nicht genug vom Feiern auf dem Wasen hat, kann bis Sonntag noch das ein oder andere Festzelt besuchen.

Die Bilder des Abends haben wir für Sie in einer Bildergalerie zusammengestellt.