Eine Schlägerei überschattet das bisher friedliche Volksfest. Ein Video mit dem Song „Lasst die Affen aus dem Zoo“ geht viral und wird gelöscht. Drohen den Schaustellern Konsequenzen?
Denis Gugac, der Betreiber der Schatzi-Bar im Festzelt von Sonja Merz, ist wütend und fassungslos. „Wir hatten so tolle, fröhliche und friedliche Wasentage“, sagt er, „und dann das!“ Der normale Volksfestbetrieb war bereits beendet, Wirtin Sonja Merz hatte den Heimweg angetreten, als in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht ein Streit auf der Empore im „Zelt mit Herz“ eskalierte. Dort war noch nicht Feierabend. Die Clubs des Festgeländes dürfen jeweils eine Stunde länger offenhalten, werktags bis 24 Uhr.