Cannstatter Volksfest: Verdacht auf K.-o.-Tropfen – Polizei-Bilanz des ersten Wochenendes

Körperverletzung, Beleidigung, K.-o.-Tropfen: Die Polizei hatte am ersten Wasen-Wochenende einiges zu tun. Gab es außergewöhnliche Vorfälle?
Auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart hat es am ersten Wochenende Verdachtsfälle von K.-o.-Tropfen gegeben. In drei Fällen bestehe der Verdacht, dass Besuchern sogenannte K.-o.-Tropfen in Getränke geschüttet wurden, sagte ein Polizeisprecher. Die Personen hätten über körperliche Beschwerden geklagt. In allen drei Fällen müsse aber das Ergebnis der jeweiligen Blutuntersuchung abgewartet werden. Laut Polizei gibt es auf vergleichbaren Festen immer wieder solche Fälle.