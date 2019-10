9 Die Studenten feierten auch am Dienstag ausgelassen im Festzelt. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Das Cannstatter Volksfest lockt weiterhin die Massen. Im Festzelt von Sonja Merz war am Dienstag beim Students Day wieder allerhand geboten.

Stuttgart - Es wurde geschunkelt, mitgesungen und auch die ein oder andere Maß durfte nicht fehlen – auch am Dienstag kamen die Studenten auf dem Cannstatter Volksfest voll auf ihre Kosten. Wer sich bei dem wechselhaften Wetter nicht in die Fahrgeschäfte traute, konnte es sich im Zelt gemütlich machen.

Den Students Day nutzten viele, um im Festzelt von Sonja Merz gemeinsam zu feiern. Dazu wurden die hübschesten Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank geholt. Bei Livemusik und mit den besten Freunden ließ sich so der Wochenanfang versüßen. Auch im Fürstenbergzelt ging es hoch her. Dort heizte Jürgen Drews den Besuchern ein. Und wer es am Dienstag nicht zur Party geschafft hat, kann noch bis Sonntag einen Abstecher zum Volksfest machen.

Wir haben die schönsten Bilder in unserer Galerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken!