30 Bei der Night of the Students feierten die Studenten ausgelassen im Festzelt „Zum Wasenwirt“. Foto: 7aktuell.de//Daniel Boosz

Die Night of the Students war für viele junge Leute wieder ein willkommener Anlass die Festzelte auf dem Wasen zu füllen. Für gute Stimmung sorgten dabei nicht nur die Bands. Wir haben Bilder gemacht.

Stuttgart - Verhält sich die Feierlaune proportional zum Alkoholpegel? Wohl eher nicht, aber darüber dürften sich die Studenten auch keine Gedanken gemacht haben. Schließlich konnten die Studis am Montagabend mal die Laptops, Ordner und sonstige Lernutensilien beiseite legen, um sich ganz dem Feiern zu widmen.

Lesen Sie auch: Diese Musik ist im Bierzelt gerade hip

Dazu gingen einige zur Night of the Students, die wieder im Festzelt zum Wasenwirt beim Cannstatter Volksfest allerlei lernendes Jungvolk einlud. In Dirndl und Lederhose – und ohne Laptop unterm Arm – strömten die jungen Leute in das Zelt, um ausgelassen zu feiern.

Dementsprechend war es auch wieder eine schöne Feier, bei der sich einige auch vor die Kamera trauten und ein Foto von sich machen ließen. Sind Sie auch dabei? Klicken Sie durch unsere Bildergalerie und sehen Sie selbst.