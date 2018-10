Cannstatter Volksfest Schunkeln vor dem großen Finale

Von red 13. Oktober 2018 - 19:02 Uhr

Bevor der Jubiläumswasen am Sonntag zu Ende geht, haben es die Besucher noch einmal in den Festzelten krachen lassen. Wir haben die Fotos vom Freitagabend.





Stuttgart - Die Veranstalter sind zufrieden: Das Cannstatter Volksfest hat in seinem Jubiläumsjahr mehr als vier Millionen Besucher auf den Stuttgarter Wasen gelockt. Und bevor die große Sause am Sonntag zu Ende geht, feiern die Wasen-Besucher noch in den Festzelten. Laut Bilanz waren es vier Millionen Gäste, die zum Jubiläumswasen kamen.

Auch am Freitagabend glänzten die Damen wieder im Dirndl, die Herren in Lederhose – gefeiert wurde im Wasenwirt. Wir haben die Fotos vom Abend in unserer Bildergalerie.

