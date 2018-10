Cannstatter Volksfest Schunkel-Stimmung im Partyzelt

Von red 11. Oktober 2018 - 13:59 Uhr

Beim Cannstatter Volksfest beweisen die Partygäste tagtäglich, dass sie noch lange nicht genug haben. Auch am Mittwochabend war die Stimmung im Klauss-und-Klauss-Dinkelacker-Festzelt prächtig. Wir haben die schönsten Impressionen zur Party zusammengestellt.





Stuttgart - Auch wenn das goldene Herbstwetter aktuell zu Aktivitäten im Freien einlädt, zieht es die Volksfest-Fans trotzdem in Massen in die Festzelte auf dem Cannstatter Wasen. Auch am Mittwochabend war das Klauss-und-Klauss-Dinkelacker-Festzelt zum Bersten gefüllt – und mit Steirer Sound wurde an den Biertischen geschunkelt, gesungen und getanzt. Dagegen geht es am Donnerstagmittag etwas ruhiger zu: Da findet nämlich der Familientag im Dinkelacker-Zelt statt.

Die Tage, an denen auf dem Wasen noch gefeiert werden kann, neigen sich dem Ende zu: Am Sonntag endet die diesjährige Volksfest-Sause. Bis dahin werden auf dem 173. Cannstatter Volksfest mindestens 3,5 Millionen Besucher erwartet.

Im vergangenen Jahr waren es sogar 4,1 Millionen. Das phänomenale Herbstwetter in diesem Jahr verspricht, dass dieser Rekord geknackt werden könnte.

