Cannstatter Volksfest Polizei schleppt haufenweise Falschparker ab

Von red 06. Oktober 2018 - 18:50 Uhr

Sie stehen in Halteverboten, auf Zufahrten für die Feuerwehr oder auf Parkplätzen für Behinderte: Die Stuttgarter Verkehrspolizei schleppt derzeit jede Menge Falschparker rund um den Wasen ab.





Stuttgart - Die Stuttgarter Verkehrspolizei hat dieser Tage alle Hände voll zu tun, um Falschparker rund den Cannstatter Wasen abzuschleppen.

Allein am Samstag schleppten die Ordnungshüter bis zum frühen Abend 43 falsch geparkte Fahrzeuge ab. Das sei eine durchschnittliche Anzahl an abgeschleppten Autos während des Stuttgarter Volksfestes, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Höhepunkt war demnach bislang der vergangene Donnerstag mit 53 abgeschleppten Autos an einem Tag.

Mit Volksfest, Landwirtschaftlichem Hauptfest und strahlendem Sonnenschein herrschte am Samstag wieder reger Andrang auf dem Wasen. Am vergangenen Samstag lähmte das Verkehrschaos rund um den Cannstatter Wasen große Teile des Stadtbezirks. An diesem Wochenende wollten Polizei und Stadt härter durchgreifen.