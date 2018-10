Cannstatter Volksfest Partyband im Grandls sorgt für Stimmung

Von red 06. Oktober 2018 - 14:08 Uhr

Auch am Freitag ging es in den Festzelten auf dem Cannstatter Volksfest wieder hoch her. Wir haben die Bilder aus Grandls Hofbräu-Zelt, wo die Partyband VIPs dem Publikum einheizte.





Stuttgart - Am Freitagabend hat die Partyband VIPs in Grandls Hofbräu-Zelt dem Publikum Charthits aus Rock, Pop und Schlager geliefert. Für Stimmung zu sorgen war kein Problem: Die Musiker aus Stuttgart, die viel Festzelterfahrung mitbringen, hatten schließlich Heimvorteil. Uniformiert in Lederhosen war es offenbar einfach, die Feierwütigen zum Mitfeiern zu animieren.

Wer die VIPs am Freitag verpasst hat, muss sich übrigens nicht grämen: Auch am heutigen Samstag steht die Formation wieder in Peter Grandls Zelt auf der Bühne.

