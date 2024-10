Cannstatter Volksfest: Musical-Star Aisata Blackman überrascht auf dem Wasen

1 Musicalstar Aisata Blackman bei ihrem Auftritt in der Benz-Loge im Grandl-Zelt. Foto: Wolfgang List - www.perfectfotos.com

Ob Wiesn oder Wasen – bisher hat Musical-Star Aisata Blackman Bierzelte gemieden. Dass die Holländerin, die als Tina Turner von Stuttgart die Fans hellauf begeistert hat, nun doch in einer Loge singt, hat private Gründe.











War das ein Abschied! Nach anderthalb Jahren und 633 Shows fiel beim Musical „Tina“ vor wenigen Wochen der letzte Vorhang im Stuttgarter Apollo-Theater. Von Anfang an war jede Show ein Sturm – bei der Dernière aber stieg die Orkanstärke ins Unermessliche! Im Publikum waren sich alle einig: Was Aisata Blackman und das gesamte Ensemble liefern, ist – Simply the Best!